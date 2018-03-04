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غداً.. مؤتمر لدعم الرئيس السيسي فى جهينة بسوهاج

الأحد، 04 مارس 2018 08:39 م
غداً.. مؤتمر لدعم الرئيس السيسي فى جهينة بسوهاج النائب خالد صالح أبوزهادينظم مؤتمراً جماهيرياً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى





سوهاج – محمود مقبول
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ينظم النائب خالد صالح أبوزهاد، عضو مجلس النواب، مؤتمراً جماهيرياً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية غداً الإثنين بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.

و دعا النائب البرلمانى، أهالى دائرته والقرى المجاورة لحضور المؤتمر الشعبى بحضور القيادات الشعبية بالمركز، بجانب حضور عائلات المركز والقرى التابعة. 

يأتى ذلك ضمن سلسلة مؤتمرات شعبية لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسة ثانية.

 

النائب خالد صالح أبوزهاد، عضو مجلس النواب، مؤتمراً جماهيرياً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى
 

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