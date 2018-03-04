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عمرو الدسوقى: الرئيس السيسى أعاد النشاط الرياضى لمصر وأدعو للالتفاف حوله

الأحد، 04 مارس 2018 09:25 م
عمرو الدسوقى: الرئيس السيسى أعاد النشاط الرياضى لمصر وأدعو للالتفاف حوله جانب من المؤتمر





بورسعيد- محمد عزام
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قال الإعلامى الرياضى وأحد أبناء محافظة بورسعيد عمرو الدسوقى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد النشاط الرياضى لمصر وللرياضيين. 

 
وأكد "الدسوقى"، خلال كلمته بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، المقام بمدينة بورفؤاد، أن الأمن والأمان عاد إلى مصر منذ فترة ذاق فيها الرياضيين المرارة منذ 2011 وما بعدها حتى جاء "السيسى" وساد الأمان فى ربوع البلاد. 
 
 
ودعا الدسوقى الجميع الالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ فى الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل استكمال النشاط الرياضى بكامل صورته كعودة الجماهير والتى بدأت بالفعل تعود للملاعب تدريجيا. 
 
 

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