عمال القومية للأسمنت يطالبون بتشغيل الشركة

عمال القومية للأسمنت يطالبون بتشغيل الشركةالأحد، 04 مارس 2018 01:57 م
مصانع اسمنت - ارشيفية
كتب عبد الحليم سالم
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طالب المئات من العاملين بالشركة القومية للأسمنت ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بتشغيل الشركة وعدم تصفيتها.
و قال محمد بدوى رئيس اللجنة النقابية عضو مجلس إدارة الشركة ل"اليوم السابع"، أن مطالب العمال بتشغيل الشركة مشروعة ، معتبرا أن قرار توقفها غير قانونى ، لافتا أن مجلس إدارة الشركة يدرس حاليا خيار تشغيلها باستخدام المازوت ، للتأكد من جدوى ذلك فى تحقيق أرباح من عدمه.
من المنتظر أن يبحث مجلس النواب أزمة العمال يوم الثلاثاء المقبل.
وأعلنت إدارة الشركة رسميا عن فتح المعاش المبكر للعاملين 2300 عامل اعتبارا من شهر مايو المقبل بحسب قرار مجلس ادارة الشركة .
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