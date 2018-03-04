على بن تميم: أفلا يخجل حكام قطر حين يتحدثون عن القدس وأبوابهم مشرعة لاسرائيل







كتب أحمد جودة

شن الكاتب على بن تميم، مدير عام شركة أبوظبى للإعلام، هجوما عنيفا على تنظيم الحمدين القطرى، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو لأستاذ جامعى مؤيد للصهيونية، يحاضر فى قطر الدوحة، مما أثار حفيظة بعض الطلاب القطريون الذين أعربوا عن غضبهم وانسحابهم من المحاضرة.



على بن تميم

وأضاف بن تميم، على حسابه الشخصى بموقع التدوين القصير تويتر، :"أفلا يخجل حكام قطر وهم يزعمون دعم القضية الفلسطينية ليل نهار بينما يبذلون الغالى والنفيس لتكون كلمة إسرائيل هي العليا. أفلا يخجلون حين يتحدثون عن القدس وأبوابهم مشرعة لـ"العدو الإسرائيلى"؟.

وتابع: "أكانت تستحق العلاقات الحميمة بين قطر وإسرائيل تدمير دول عربية ومقتل مئات الآلاف من الأبرياء؟ تبيّن للجميع أن ثمن هذه العلاقة المسمومة أكبر بكثير من كل ادعاءات تنظيم الحمدين حول دعم مطالب الحرية فى المنطقة العربية".