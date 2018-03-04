video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 مارس 2018 12:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

على النعيمى حول لقاء محمد بن سلمان والسيسى: يعملون لمستقبل مشرق لشعوبهم

الأحد، 04 مارس 2018 08:04 م
على النعيمى حول لقاء محمد بن سلمان والسيسى: يعملون لمستقبل مشرق لشعوبهم الدكتور على النعيمى





كتب أحمد جودة
إضافة تعليق

أشاد الدكتور على النعيمى، رئيس تحرير بوابة عين الإماراتية، بزيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى إلى مصر، الذى وصل عصر اليوم الأحد لمصر.

الدكتور على النعيمى
الدكتور على النعيمى

وأضاف النعيمى عبر حسابه الشخصى بموقع التدوين القصير تويتر، "قادة يحملون هم الأوطان ويعملون لمستقبل مشرق لشعوبهم، حفظهم ربى وأعانهم ووفقهم فى جميع أمورهم".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول ولى العهد السعودى محمد بن سلمان إلى مطار القاهرة الدولى

فيديوجراف.. محمد بن سلمان فى ضيافة السيسي لبحث أهم ملفات المنطقة

الرئيس السيسي يستقبل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة

الدكتور على النعيمى

ولى العهد السعودى

الرئيس السيسى



لا تفوتك
البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى يرتفع لـ42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى يرتفع لـ42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة