على النعيمى حول لقاء محمد بن سلمان والسيسى: يعملون لمستقبل مشرق لشعوبهم

على النعيمى حول لقاء محمد بن سلمان والسيسى: يعملون لمستقبل مشرق لشعوبهمالأحد، 04 مارس 2018 08:04 م
الدكتور على النعيمى
كتب أحمد جودة
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أشاد الدكتور على النعيمى، رئيس تحرير بوابة عين الإماراتية، بزيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى إلى مصر، الذى وصل عصر اليوم الأحد لمصر.
الدكتور على النعيمى
وأضاف النعيمى عبر حسابه الشخصى بموقع التدوين القصير تويتر، "قادة يحملون هم الأوطان ويعملون لمستقبل مشرق لشعوبهم، حفظهم ربى وأعانهم ووفقهم فى جميع أمورهم".
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