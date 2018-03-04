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عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان: السيسى نجح فى العبور بمصر لبر الأمان والاستقرار

الأحد، 04 مارس 2018 12:21 ص
عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان: السيسى نجح فى العبور بمصر لبر الأمان والاستقرار جانب من المؤتمر





أسيوط ـ محمود عجمى
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قال اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ونائب بمحافظة أسيوط، إننا نشارك فى المؤتمرات الجماهيرية لحشد المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الجارى؛ قائلا:"أنا لو حد سألنى ها تنتخب مين؟ .. هارد قولا واحدا هانتخب الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية".

وأضاف اللواء تادرس قلدس، خلال فعاليات مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة أسيوط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع أن يعبر بمصر إلى بر الأمان والاستقرار بعد محاولات البعض لنشر الفوضى والقلق بين جموع المواطنين؛ وهذا ما نراه فى بعض الدول المجاورة لنا والتى كانت تنعم بالأمن والأمان واقتصادها أحسن مننا ولكنها تحولت إلى دول منقسمة بين أطياف شعبها.

وأشار اللواء تادرس، إلى أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية كثيرة حيث استطاع القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى بإنشاء المحطات الكهربائية ومنها محطة كهرباء غرب أسيوط، و مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وإعادة تأهيل الطرق فى الصعيد ومنها أزدواج طريق أسيوط البحر الأحمر.

وتوافد أهالى نزلة عبد اللاه التابعة لمحافظة أسيوط، للمشاركة في  فعاليات مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة أسيوط، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية؛ وشارك فى المؤتمر اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب ، والدكتور أحمد عوض مدير عام هيئة الآثار باسيوط، والمحامى مجدي كريم، عضو لجنة المصالحات، و محمد كدوانى منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بمركز أسيوط، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالى  القرى المجاورة.

جدير بالذكر، أن حملة كلنا معاك من أجل مصر تواصل عقد سلسلة من الموتمرات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بمختلف قرى ومراكز محافظة أسيوط لحث المواطنين على الخروج والمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وانتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال مسيرة التنمية و البناء و الاستقرار .


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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