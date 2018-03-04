عامل يقطع أوتار يد "جزمجى" بسبب خلاف على قيمة تصليح حذاء فى الغربية







الغربية – عادل ضرة

أقدم عامل مقيم قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، على قطع أوتار "جزمجى" وإصابته بجرح قطعى بالرأس واليد اليمنى واشتباه شرخ بالجمجمة، بسبب الخلاف على قيمة إصلاح حذاء، فتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، واتهم المجنى عليه بإحداث إصابته بجرح قطعى باليد اليمنى والرأس لمعاكسة شقيقته.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بوصول محمد بسيونى عطية عمار 33 سنة، جزمجى مقيم قرية الدلجمون، مصابا بجرح قطعى بالرأس واليد اليمنى واشتباه شرخ بالجمجمة وقطع بأوتار اليد اليمنى.

ووجه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، فانتقل الرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث مركز كفر الزيات للمستشفى، وبسؤال المجنى عليه اتهم محمود محمد العبد 18 سنة عامل، بالتعدى عليه بالضرب لخلافات مالية بينهما على قيمة إصلاح حذاء، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، واتهم المجنى عليه بالتعدى عليه بالضرب وإصابته بجرح قطعى باليد اليمنى والرأس لمعاكسته شقيقته، وتحرر المحضر 10528 جنح مركز كفر الزيات، وأخطرت النيابة للتحقيق.