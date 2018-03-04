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عامل يضبط زوجته فى أحضان سائق على فراش الزوجية فى السنطة بالغربية

الأحد، 04 مارس 2018 11:57 ص
عامل يضبط زوجته فى أحضان سائق على فراش الزوجية فى السنطة بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية





الغربية – مصطفى عادل
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تمكن عامل مقيم قرية مسهلة مركز السنطة بمحافظة الغربية، من ضبط زوجته فى أحضان سائق يمارسان الرذيلة على فراش الزوجية، وسلمهما للرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة، يفيد بضبط  "ا.س.م" 29 سنة عامل مقيم قرية مسهلة، زوجته "ش.ا.ر" 20 سنة ربة منزل فى أحضان "ش.ج.ع" 26 سنة سائق، أثناء ممارستهما الرذيلة داخل منزله.

انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأنه تربطهما علاقة عاطفية منذ 3 سنوات.

وأضاف المتهم بأن الزوج تعدى عليه بالضرب وإصابته بجرح بالرأس وكدمات ومتفرقة، وتحرر المحضر 4851 جنح مركز السنطة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 


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