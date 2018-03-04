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طلاب جامعة بنها يرددون نشيد الصاعقة فى دورة مركز النيل للإعلام

الأحد، 04 مارس 2018 03:30 م
طلاب جامعة بنها يرددون نشيد الصاعقة فى دورة مركز النيل للإعلام طلاب جامعة بنها





القليوبية نيفين طه
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نظم مركز النيل للإعلام فى بنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأحد دورة تدريبية فى مجال الإخراج التليفزيونى بمشاركة أقسام الإعلام بكلية الآداب وكلية التربية النوعية وفى بداية البرنامج التدريبى، وردد المشاركون نشيد الصاعقة تكريما لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة فى تصديهم للعمليات الإرهابية بسيناء.

 

أشاد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام فى بيان بالتعاون الوثيق مع جامعة بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى الذى يدعم الرسالة الإعلامية لخدمة مصرنا الغالية ولترسيخ روح الولاء والانتماء الوطنى لدى الشباب.

 

من جانب آخر، تولى الدكتور عمرو الشيخة المخرج باتحاد الإذاعة والتليفزيون وزينب قاسم مدير التدريب بمركز النيل للإعلام المجموعات التدريبية لبناء قدرات الطلاب فى مجال الإخراج التليفزيونى.

 

طلاب جامعة بنها (1)
طلاب جامعة بنها

 

طلاب جامعة بنها (2)
طلاب جامعة بنها 

 


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