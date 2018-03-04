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ضبط 322 قضية مرافق و10 قضايا أموال عامة فى حملة أمنية بالقليوبية

الأحد، 04 مارس 2018 05:18 م
ضبط 322 قضية مرافق و10 قضايا أموال عامة فى حملة أمنية بالقليوبية شرطة المرافق تزيل مخالفات - أرشيفية





القليوبية - نيفين طه
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شنت مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة بقطاع المصنفات الفنية والأموال العامة والمرافق العامة على مستوى المديرية، لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 قضايا أموال عامة، و10 قضايا مصنفات فنية، و322 قضية مرافق عامة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

جاءت الحلمة تنفيذا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائى، بشن ضباط مباحث المديرية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون على مستوى المديرية.

 

 


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