ضبط 3 عاطلين لحيازتهم أقراص مخدرة فى بنها

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، والذى كلف اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بضبط المتهمين.

وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد كمين أعد وتم ضبطهم بـ 1110 قرص مخدر ومبلغ مالى و3هاتف محمول بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد نصر رفقى مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية ونائبه المقدم محمد عامر، بقيام كلا من "محمد. ا 28 سنة عاطل، ومحمد. م 25 سنة عاطل، ومحمد. ا 22 سنة عاطل واحمد. س وشهرته 32سنة عاطل" هارب"، بممارسة نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.