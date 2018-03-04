ضبط 22 قضية مخدرات و8 أسلحة فى حملة أمنية بالجيزة







كتب ــ بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة من حملاتها الأمنية، التى تستهدف ضبط الخارجين على القانون، وتمكن رجال المباحث خلال حملة شملت أنحاء متعددة بالمحافظة، من ضبط 22 قضية مخدرات، و8 أسلحة نارية وبيضاء، بالإضافة إلى تحرير 83 قضية تموينية.

كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تنفيذ 180 حكما قضائيا، وتحرير 385 مخالفة تعد وإشغال طريق، بالإضافة إلى تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضى الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.