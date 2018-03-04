ضبط 22 قضية مخدرات و8 أسلحة فى حملة أمنية بالجيزة

حملة أمنية - أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
كثفت مديرية أمن الجيزة من حملاتها الأمنية، التى تستهدف ضبط الخارجين على القانون، وتمكن رجال المباحث خلال حملة شملت أنحاء متعددة بالمحافظة، من ضبط 22 قضية مخدرات، و8 أسلحة نارية وبيضاء، بالإضافة إلى تحرير 83 قضية تموينية.
كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تنفيذ 180 حكما قضائيا، وتحرير 385 مخالفة تعد وإشغال طريق، بالإضافة إلى تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضى الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
إضافة تعليق
"السعودية فى عز شبابها".. الأمير محمد بن سلمان يمنح المملكة قبلة التغيير.. حارب الفساد وقاد حركة تطهير.. والنساء تكتسب فى عهده نظرة مختلفة واهتماما أكبر.. ويطور خطة الاستثمار.. ويطلق مشروع "نيوم" العابر للحدود
حملة موسى مصطفى تجهز لمؤتمرها 23 مارس الجارى.. وتعلن عن حضور 100 ألف مواطن.. المرشح الرئاسى:ملف العلاقات الخارجية له قدر كبير فى برنامجى.. منسق الحملة: تسليم توكيلات مندوبينا منتصف الشهر الجارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة