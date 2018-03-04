ضبط 20 طن سكر داخل مركز تعبئة بقنا بسبب التلاعب فى تاريخ الإنتاج

تمكنت قوة من وحدة مباحث تموين نجع حمادى بقنا، من ضبط كمية من السكر داخل مركز تعبئة بدشنا، حيث تم التلاعب فى تاريخ الإنتاج.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث التموين بنجع حمادى، برئاسة الرائد بسام حمزة، من ضبط 20 طن سكر بمركز تعبئة، تم تزوير تاريخ الإنتاج لمد الصلاحية 6 أشهر، عن طريق الغش والتدليس.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 480 بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.