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ضبط عامل سرق 7 آلاف جنيه من صاحب محل فاكهة فى المرج لشراء المخدرات

الأحد، 04 مارس 2018 11:54 ص
ضبط عامل سرق 7 آلاف جنيه من صاحب محل فاكهة فى المرج لشراء المخدرات كلابش - أرشيفية





كتب كريم صبحى
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، واقعة سرقة 7 آلاف جنيه من فكهانى بالمرج، حيث تبين أن وراء الواقعة عامل سرقها من صاحب المحل لشراء المخدرات، فتم القبض على المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من فكهانى أفاد فيه بتعرضه لسرقة 7 آلاف من محله، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة عامل بالمحل استغل عدم تواجد صاحب المحل وسرق الأموال، لشراء المخدرات والإنفاق على إدمانه.

 


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