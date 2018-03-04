ضبط عاطل يفرض إتاوات على سائقى السيارات الأجرة بموقف الألف مسكن

ضبط عاطل يفرض إتاوات على سائقى السيارات الأجرة بموقف الألف مسكنالأحد، 04 مارس 2018 11:51 ص
المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على "هيثم ح ر" 32 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات"، لفرضه إتاوات على سائقى السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط "ألف مسكن / العاشر من رمضان" بدائرة قسم شرطة النزهة، وتحصله منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارتة" دون وجه حق.
تم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها، وأسفرت عن ضبطه أثناء تحصيله مبلغ 3 جنيهات عن كل سيارة أجرة داخل الموقف بدون وجه حق، وعثر بحوزته على مبلغ مالى 50 جنيها، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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