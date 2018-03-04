ضبط أصحاب 3 مصانع أحذية وزجاج غير مرخصة فى حملة تموينية بالقليوبية

ضبط أصحاب 3 مصانع أحذية وزجاج غير مرخصة فى حملة تموينية بالقليوبيةالأحد، 04 مارس 2018 05:17 م
صناعة الأحذية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
شنت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة تموينية مكبرة على المصانع المخالفة وغير المرخصة بمدينتى بنها وشبرا الخيمة، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع غير مرخصة.
وجاءت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للعميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين، بشن ضباط مباحث التموين، حملة تموينية لضبط المصانع المخالفة وغير المرخصة بمدينتى بنها وشبرا الخيمة
وأسفرت الحملة عن ضبط "أنور. ع 64 سنه مسئول عن مصنع أخذية رجالى، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، و"السيد. ا" مسئول عن مصنع زخرفة وشطف وحلى الزجاج، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، و"أندروس. و" 54 سنة، صاحب مصنع أحذية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية
سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة