ضبط أصحاب 3 مصانع أحذية وزجاج غير مرخصة فى حملة تموينية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة تموينية مكبرة على المصانع المخالفة وغير المرخصة بمدينتى بنها وشبرا الخيمة، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع غير مرخصة.

وجاءت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للعميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين، بشن ضباط مباحث التموين، حملة تموينية لضبط المصانع المخالفة وغير المرخصة بمدينتى بنها وشبرا الخيمة

وأسفرت الحملة عن ضبط "أنور. ع 64 سنه مسئول عن مصنع أخذية رجالى، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، و"السيد. ا" مسئول عن مصنع زخرفة وشطف وحلى الزجاج، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، و"أندروس. و" 54 سنة، صاحب مصنع أحذية، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.