ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1778 مخالفة مرورية فى حملة بكفر الشيخ

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1778 مخالفة مرورية فى حملة بكفر الشيخالأحد، 04 مارس 2018 11:58 ص
هيروين - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، تحت اشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيح والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 4 أسلحة نارية، و6 أسلحة بيضاء، و150 جراما هيروين، و560 قرصا مخدرًا، ونصف كيلو من نبات البانحو المخدر.
كما تمكنت الحملة المرورية من تحرير 1778 مخالفة مرورية، وضبط 39 مركبة بدون لوحات معدنية، تحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة المختصة.
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