صور.. وصول وفد من شرطة نيويورك إلى مصر فى جولة سياحية

صور.. وصول وفد من شرطة نيويورك إلى مصر فى جولة سياحيةالأحد، 04 مارس 2018 04:47 م
وفد من شرطة نيويورك
كتب أحمد جمعة
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وصل منذ قليل، وفد من شرطة نيويورك إلى القاهرة فى زيارة تستغرق عدة أيام، وتأتى الزيارة التى اقترحها مجموعة من الضباط المصريين العاملين فى شرطة نيويورك للتأكيد على أن مصر آمنة وأنها مفتوحة للجميع.
أكد المحقق الفيدرالى محمد أمين والمرافق للوفد، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الوفد اختار السفر على متن طائرة شركة "مصر للطيران"، موضحًا أن الشركة وفرت للوفد كل سبل الراحة خلال الرحلة.
وفد من شرطة نيويورك
وأضاف أن الوفد سيقوم بزيارة سياحية للأهرامات وكافة الأماكن السياحية، قبل التوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.
جانب من الزيارة
كما أشاد أمين بسهولة الإجراءات الأمنية وتميزها داخل مطار القاهرة، مؤكدًا أنه بالرغم من سهولتها إلا أنها لا تقل صرامة عن معظم المطارات الأمريكية،
كما دعا أمين كافة أعضاء الوفد المرافق إلى إرسال رسالة للمواطن الأمريكى بزياره مصر بلد الأمن والأمان.
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