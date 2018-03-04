صور.. وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة شرم الشيخ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة اليوم الأحد الأعمال الجارية بقصر ثقافة شرم الشيخ، حيث تشمل الأعمال تطوير شامل لقصر الثقافة بشرم الشيخ تتضمن إنشاء مسرح، ومكتبه، وقاعة انتظار للضيوف وكبار الشخصيات، ودورات مياه ولاند سكيب، وأعمال أخرى تمهيدا لافتتاحه قريبا. على هامش افتتاحها لمهرجان شرم الشيخ السنيمائى.

رافق وزير الثقافة اللواء عبد الفتاح حلمي، مستشار المحافظ للإعلام، نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، وحمد شعيب مدير عام الثقافة بجنوب سيناء.



وزير الثقافة تتفقد قصر ثقافة شرم الشيخ



وزير الثقافة تتفقد قصر ثقافة شرم الشيخ



وزير الثقافة تتفقد قصر ثقافة شرم الشيخ