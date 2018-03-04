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صور.. مفتى الديار المصرية يترأس مناقشة رسالة دكتوراه بآداب المنوفية

الأحد، 04 مارس 2018 04:01 م
صور.. مفتى الديار المصرية يترأس مناقشة رسالة دكتوراه بآداب المنوفية مفتى الديار المصرية يترأس مناقشة رسالة دكتوراه





المنوفية – محمود شاكر
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ترأس اليوم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وأستاذ ورئيس قسم الفقه بجامعة الأزهر مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث جمال عبد الحميد شورة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية وذلك بعنوان " فتاوى الإمام عبد الحليم محمود" وذلك من خلال دراسة فقهية مقارنة.

 

فى بداية مناقشته أكد مفتى الجمهورية أن هذه الرسالة تأتى أهميتها من أهمية وقيمة شخصية الإمام رحمه الله حيث إنه شخصية علمية أثرت الحياة بالكثير والخوض فى فتواه والدلائل التى استند إليها يعد رسالة علمية جيدة، وكذلك التطرق إلى فكره ومدى مواكبة هذا الفكر للعصر الذى عاش فيه.

 

ضمت لجنة المناقشة الدكتور حسن خطاب والدكتور ياسر عطية أستاذى الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية.

 

مفتى الديار المصرية يترأس مناقشة رسالة دكتوراه (1)
مفتى الديار المصرية يترأس مناقشة رسالة دكتوراه

 

مفتى الديار المصرية يترأس مناقشة رسالة دكتوراه (2)
مفتى الديار المصرية يترأس مناقشة رسالة دكتوراه

 

مفتى الديار المصرية يترأس مناقشة رسالة دكتوراه (3)
مفتى الديار المصرية يترأس مناقشة رسالة دكتوراه 

 

مفتى الديار المصرية يترأس مناقشة رسالة دكتوراه (4)
مفتى الديار المصرية يترأس مناقشة رسالة دكتوراه

 


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