صور.. معرض لإنجازات الرئيس السيسى بمديرية تعليم الإسكندرية







الإسكندرية جاكلين منير

افتتحت اليوم آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية يرافقها إبراهيم زيتون مدير عام الشئون التنفيذية معرض إدارة الوسائل التعليمية بمبنى التطوير التكنولوجي، بحضور محمد العباسى مدير عام إدارة الوسائل، وشريف فتحى مدير إدارة غرب التعليمية، وجاء المعرض هذا العام تحت عنوان "إنجازات السيسي" وتنوعت المعروضات بين كافة الإنجازات التى قام بها الرئيس، من إنشاء الطرق و قناة السويس والإسكان الاجتماعى والقضاء على العشوائيات وتحديث منظومة القوات المسلحة، حيث تم عرض ماكيتات مصغرة للمشروعات المختلفة التى تمت على يد الرئيس السيسى .

من جهه أخرى صمم طلاب مدرسة الإخلاص للتربية الفكرية مجسم لحقل" ظهر" للغاز الطبيعى



معرض انجازات الرئيس



معرض انجازات الرئيس



معرض انجازات الرئيس



معرض انجازات الرئيس