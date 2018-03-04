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صور.. مظاهرات فى اليونان احتجاجا على المناهج الجديدة لفصول الدين

الأحد، 04 مارس 2018 09:06 م
صور.. مظاهرات فى اليونان احتجاجا على المناهج الجديدة لفصول الدين مظاهرات فى أثينا





كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تظاهر العشرات من المواطنين فى العاصمة اليونانية أثينا، احتجاجا على المناهج الجديدة لفصول الدين فى البلاد.

وأوضحت الصور متظاهرون يحملون أعلام اليونان احتجاجا على هذه التغييرات.

يذكرأن، تظاهر عدد من معلمى رياض الأطفال فى اليونان، أواخر الشهر الماضى ضد قانون الإصلاح التعليمى، والذى من المقرر التصويت عليه فى البرلمان الأسبوع المقبل، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة اليونانية والمحتجين. 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

ويؤكد المشرعون فى اليونان اعتزامهم إصدار القانون قبل نهاية برنامج الانقاذ اليونانى المقرر إجراؤه فى أغسطس.

وانتقد المحتجون على القانون تحويل التعليم إلى جانب الربح و"خصخصة كل ما هو عام" وما هو ملك المجتمع مما يؤدى إلى إصابة هذا المجتمع بأمراض والقضاء على مستقبله.

وترى الحكومة أن هذا القانون يستهدف مكافحة التسرب من المدارس الذى يصل إلى 25% وهو ضعف المعدل فى دول الاتحاد الأوروبى، والذى يتسبب فى ضعف إلحاق الشباب الإسبانى بسوق العمل مما أدى لبطالة نصف هؤلاء الشباب على الأقل.

احتجاجات فى اليونان
احتجاجات فى اليونان

 

مظاهرات فى أثينا
مظاهرات فى أثينا

 

مظاهرات فى اليونان
مظاهرات فى اليونان

 


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أثينا

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اليونان

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