صور.. "مستقبل وطن" ببنى سويف يدعو لتأييد السيسي بانتخابات الرئاسة







بنى سويف :هانى فتحى

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، لقاءًا مع أهالى قرية جعفر التابعة لمركز فى دار المناسبات بالقرية، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد وائل محفوظ، أمين عام الحب بمحافظة بنى سويف، أن تلك اللقاءات تأتى فى إطار خطة حزب مستقبل وطن من خلال التواصل مع المواطنين فى جميع القرى بالمحافظة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة، وإيمانا من الحزب بضرورة المشاركة الشعبية فى الانتخابات.

وأضاف محفوظ، أن اللقاء تضمن شرح أهم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضا حث المواطنين على المشاركة، وذلك لتأكيد دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لاستكمال الإنجازات وبناء مصر الحديثة.