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صور.. عرض أزياء لـ"سونيا ريكيل" خلال أسبوع الموضة فى باريس

الأحد، 04 مارس 2018 03:18 ص
صور.. عرض أزياء لـ"سونيا ريكيل" خلال أسبوع الموضة فى باريس عرض أزياء لـ"سونيا ريكيل"





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شارك مصمم الأزياء " سونيا ريكيل" بمجموعته لشتاء وخريف 2018/2019 فى أسبوع باريس للموضة، المقام فى فرنسا، وقدم فيها بعض الملابس غير التقليدية التى تعتمد على الرشاقة والألوان المختلفة.

وعرض بعض الملابس التى تشبه الكاجول، لكن يغلب عليها الطابع الغريب، فمن الممكن أن يتم ارتداؤها فى الحفلات التنكرية أو محبى الملابس الغريبة يستطيعوا أن يردوها  بكل أريحية.

وحرص على استخدام أهم الخامات التى تتصدر خطوط الموضة الآن، حيث استخدم الفرو والـplaid  والـover sized  والمشجر والفلاورى، كما استخدم بعض الصيحات المنتشرة أخيرًا، لكن بلمسته الخاصة، فقدم بعض التصميمات التى تتميز بتعدد الطبقات واللون الموحد، بالإضافة إلى الصيحة الأكثر انتشارًا وهى الجامب سوت .

عرض أزياء لـسونيا ريكيل (1)
عرض أزياء لـسونيا ريكيل فى باريس

 

عرض أزياء لـسونيا ريكيل (2)
عرض أزياء لـسونيا ريكيل 
عرض أزياء لـسونيا ريكيل (3)
عرض أزياء لـسونيا ريكيل فى باريس

 

عرض أزياء لـسونيا ريكيل (4)
عرض أزياء لـسونيا ريكيل فى فرنسا

 

عرض أزياء لـسونيا ريكيل (5)
عرض أزياء لـسونيا ريكيل فى خريف فرنسا

 

عرض أزياء لـسونيا ريكيل (6)
عرض أزياء لـسونيا ريكيل 

 

عرض أزياء لـسونيا ريكيل (7)
عرض أزياء لـسونيا ريكيل 

 

عرض أزياء لـسونيا ريكيل (8)
عرض أزياء لـسونيا ريكيل  

 

عرض أزياء لـسونيا ريكيل (9)
عرض أزياء لـسونيا ريكيل 

 

عرض أزياء لـسونيا ريكيل (10)
عرض أزياء لـسونيا ريكيل 

 

عرض أزياء لـسونيا ريكيل (11)
عرض أزياء لـسونيا ريكيل 

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فرنسا



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