صور.. سكرتير محافظة الإسماعيلية: 1050 طلب لتقنين 31 ألف فدان بالمحافظة







الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف المهندس عبدالله الزغبى، السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أن اللجنة العليا لتقنين أراضى وضع اليد بالمحافظة، أنتهت من فحص 1050 طلب لمساحة 31 ألف فدان، على مستوى المحافظة شاملة هيئة التعمير والتنمية والأراضى الواقعة فى ولاية محافظة الإسماعيلية.

وأشار السكرتير المساعد للإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع إلى أن أخر موعد لتلقى طلبات المواطنين راغبى التقنين 15 مارس الحالى، وأن لجان المعاينة تمارس عملها فى تقنين الأراضى حسب اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، والذى يضع شروطا لعملية التقنين ويحدد من لهم الحق فى التقنين، ومنها أن تكون الأرض مثمرة وعليها ما يؤكد جدية مقدم طلب التقنين، وتشكل اللجان برئاسة مدير عام الزراعة، ورؤساء المدن والمراكز التى تقع فى حيازتها طلبات التقنين وممثلين عن الجهات المختلفة بالمحافظة ومنها الزراعة والرى والمساحة والتخطيط العمرانى بالإضافة إلى عدد من شباب المؤتمر الرئاسى.

وأكد المهندس عبدالله الزغبى على أن اللجان تقوم بكتابة التقارير الخاصة بتقنين الأرض والمساحات ويتم عمل رسم خرائط لها ثم تعرض على لجان التثمين والتى تقوم بتقدير سعر الأرض للعرض على اللجنة العليا، ويتم إعلان صاحب طلب التقنين بموعد سداد المخصص المالى وطريقة التسديد حسب ولاية الأرض، فهناك مساحات تقع فى ولاية المحافظة يتم التسديد فى خزينة محافظة الإسماعيلية، والأراضى التى تقع فى ولاية جهاز التنمية العمرانية يتم التسديد فى الجهاز

وأوضح الزغبى أن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يتابع بشكل دقيق كل ما يتم عن طريق اللجان المشكلة فى هذا الخصوص، وان تتم عمليات التقنين بسهولة ويسر للمواطنين وحسب القانون، وأنه لا توجد أى مجاملات فى هذا الصدد لأنها حق الدولة، مشيرا إلى أن هناك مشروع قومى على مستوى الجمهورية للاستفادة من الأراضى التى تم استعداداتها وإزالة التعديات عليها منها مشروعات صناعية ومشروعات زراعية ومناطق استثمارية لأبناء المحافظة، سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من التقنين وغلق باب تلقى الطلبات حسب الموعد التى تحدده رئاسة الوزراء وتعلن به المحافظات.

ولفت المهندس عبدالله الزغبى إلى أن منطقة الكوكاكولا والخاصة بإسكان العشوائيات والتى تم العمل بها منذ فترة وتكلفت 6 مليون جنية سوف يتم تسليم المواطنين وحداتهم السكنية نهاية هذا الشهر وهى 24 وحدة سكنية للمستأجرين، وستكون إيجار رمزى 500 جنيه تقريبا لكل وحدة أما باقى المواطنين سيتم تسليمهم قطع أرض للبناء عليها، وأنه تم الانتهاء من كافة أعمال البنية الأساسية للمنطقة، وإزالة جميع العشوائيات

وتابع السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أن منطقة على عيد وهى من المناطق العشوائية والتى يجرى بها العمل حاليا وتكلفت 68 مليون جنية بالتعاون مع جهاز تطوير العشوئيات سوف تنتهى قريبا حيث يتم حاليا صيانة وتجديد المنازل وفتح الشوارع وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحى ومياه شرب، بحيث تكون مناسبة للمعيشة الكريمة للمواطنين وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية، كما تم تسليم سوق السمك للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبناء سوق حضارى بتكلفة 22 مليون جنية بديلا عن السوق القديم وإنشاء محلات جيدة للتجار ومرافق للمنطقة بالكامل من مولات تجارية وكافتريات ودورات مياه وتوصيل كافة الخدمات لمنطقة السوق الجديد على بحيرة الصيادين وتحويل المنطقة إلى مكان حضارى وتجارى متميز.

المهندس عبدالله الزغبى السكرتير المساعد







منطقة الكوكاكولا







إنشاء عمارة سكنية فى الكوكاكولا







جانب من أراضى التقنين







أراضى زراعية تم تقنينها



