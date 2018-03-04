صور.. سكان هندوراس الأصليين يتظاهرون فى العاصمة أثناء التحقيق فى قتل ناشطة







كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهر عدد من سكان هندوراس الأصليين أمام محكمة فى العاصمة تيغوسيغالبا أثناء التحقيق مع ناشطة تدعى "لروبرتو ديفيد كاستيلو"، وفق صور وكالة الأنباء "رويترز".

وتتهم السلطات فى هندوراس "لروبرتو ديفيد كاستيلو" بتهمة تقديم المساعدة في التخطيط لقتل الناشطة "بيرتا إيزابيل كاسيريس فلوريس" ‏وهي ناشطة بيئية والزعيمة لشعب اللينكا ساهمت في تأسيس وإدارة المجلس الشعبي ومنظمات السكان الأصليين الهندوراسية.



جانب من التظاهر



رجل يحمل صورة بيرتا إيزابيل كاسيريس فلوريس