صور.. سكان هندوراس الأصليين يتظاهرون فى العاصمة أثناء التحقيق فى قتل ناشطة

صور.. سكان هندوراس الأصليين يتظاهرون فى العاصمة أثناء التحقيق فى قتل ناشطةالأحد، 04 مارس 2018 12:00 ص
مظاهرات هندوراس
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق
تظاهر عدد من سكان هندوراس الأصليين أمام محكمة فى العاصمة تيغوسيغالبا أثناء التحقيق مع ناشطة تدعى "لروبرتو ديفيد كاستيلو"، وفق صور وكالة الأنباء "رويترز".
وتتهم السلطات فى هندوراس "لروبرتو ديفيد كاستيلو" بتهمة تقديم المساعدة في التخطيط لقتل الناشطة "بيرتا إيزابيل كاسيريس فلوريس" وهي ناشطة بيئية والزعيمة لشعب اللينكا ساهمت في تأسيس وإدارة المجلس الشعبي ومنظمات السكان الأصليين الهندوراسية.
جانب من التظاهر
رجل يحمل صورة بيرتا إيزابيل كاسيريس فلوريس
صور الناشطة الهندوسية
إضافة تعليق
حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية
النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة