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صور.. سكان هندوراس الأصليين يتظاهرون فى العاصمة أثناء التحقيق فى قتل ناشطة

الأحد، 04 مارس 2018 12:00 ص
صور.. سكان هندوراس الأصليين يتظاهرون فى العاصمة أثناء التحقيق فى قتل ناشطة مظاهرات هندوراس





كتب عبد الوهاب الجندى
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تظاهر عدد من سكان هندوراس الأصليين أمام محكمة فى العاصمة تيغوسيغالبا أثناء التحقيق مع ناشطة تدعى "لروبرتو ديفيد كاستيلو"، وفق صور وكالة الأنباء "رويترز".

وتتهم السلطات فى هندوراس "لروبرتو ديفيد كاستيلو" بتهمة تقديم المساعدة في التخطيط لقتل الناشطة "بيرتا إيزابيل كاسيريس فلوريس" ‏وهي ناشطة بيئية والزعيمة لشعب اللينكا ساهمت في تأسيس وإدارة المجلس الشعبي ومنظمات السكان الأصليين الهندوراسية.

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

 

رجل يحمل صورة بيرتا إيزابيل كاسيريس فلوريس
رجل يحمل صورة بيرتا إيزابيل كاسيريس فلوريس

 

صور الناشطة الهندوسية
صور الناشطة الهندوسية

 


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