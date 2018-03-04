صور.. رئيس قطاع التعليم العام يشيد بمدارس جنوب سيناء

وكيل التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بمدارس جنوب سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اليوم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم مدارس مدينة شرم الشيخ يرافقة محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وكيل إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم.

وكيل التعليم العام تفقد مدرسة جيل أكتوبر الثانوية ومدرسة أكتوبر الإعدادية المشتركة بشرم الشيخ للاطمئنان على انتظام الدارسة داخل المدارس.

والتقى وكيل عام التعليم بوزارة التربية والتعليم بالمعلمين وحثهم على العمل لصالح الطلاب وبث الروح الوطنية فى نفوسهم.

وأشاد حجازى بتنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بتشغيل أغنية "قالوا اية " واستمع الى حماس الطلاب إثناء النشيد.



رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة



رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة



رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة