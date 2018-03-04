صور .. تكريم مراسل اليوم السابع بالمنوفية فى مؤتمر دعم الرئيس السيسى







المنوفية _ محمد فتحى

كرمت اللجنة المنظمة لمؤتمر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الزميل محمود شاكر محرر اليوم السابع بمحافظة المنوفية، ومراسل قناة أون لايف بالمنوفية، على مجهوداته الكبيرة فى التغطية الصحفية وتوصيل أصوات المواطنين للمسئولين .

وأكد أحمد سعيد كامل المنسق العام للمؤتمر، أنه تم خلال المؤتمر تكريم عدد من القيادات بالمحافظة، والشهداء تقديرا لهم علي ما قدموه من مجهودات، مؤكدا على أن المؤتمر تم تنظيمة من أجل التفعيل الكامل لخروج الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .

فيما قدمت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة شهادة التقدير المهداة من المهندس عبدالحكيم الزفزفى رئيس مركز ومدينة أشمون، للزميل محمود شاكر تقديرا له على مجهوداته فى التغطية الصحفية بمحافظة المنوفية .