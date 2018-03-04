صور.. انطلاق اختبارات المشروع القومى لاكتشاف الموهبين بالبحر الأحمر







البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت اليوم الأحد، بمدينة الغردقة، فعاليات اختبارات المشروع القومى لاكتشاف المواهب بالبحرالأحمر، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وهيئة الرقابة الإدارية.

بدأت الاختبارات بلعبة كرة اليد والتى استهدفت 500 لاعب تحت الاختبار من مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، فى الصالة المغطاه بمدينة الغردقة، حيث أشرفت على الاختبارات لجنة شارك فيها العميد أحمد تهامى مدير إدارة الرقابة الادارية بالبحر الأحمر، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية بديوان عام المحافظة، ونورا كامل مدير مديرية التربية والتعليم وفراج عبدالمقصود مدير مديرية الشباب والرياضة والعديد من الحكام فى الألعاب المختلفة بمتابعة فعاليات الاختبارات للمشروع.

ومن المقرر أن يتم عمل اختبارات لعبة السلة يوم الثلاثاء المقبل الساعة الثامنة صباحا فى الصالة المغطاة، ولعبة ألعاب القوى وتنس الطاولة يوم الخميس المقبل بمركز شباب الميناء بمدينة الغردقة.

كما تم تحديد يوم الأحد المقبل لإجراء اختبارات رفع الاثقال والمصارعة بمدرسة رجاك وكذلك اختبارات لعبة الجودو والتايكوندو والملاكمة بالصالة المغطاة وبقية المدن ستكون الاختبارات بها على مدار الأسابيع القادمة.



اختبارات الموهبين بالبحر الاحمر



اختبارات الموهبين بالبحر الاحمر



اختبارات الموهبين بالبحر الاحمر