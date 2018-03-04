صور.. استمرار التصويت فى الانتخابات البرلمانية بإيطاليا







كتب محمد جمال - تصوير رويترز

استمرالمواطنون فى إيطاليا،اليوم الأحد فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية بعد تأخر بعض اللجان فى فتاح أبواب الاقتراع أمام المواطنين.

وعبر رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى بيترو جراسو عن قلقه إزاء استمرار غلق بعض مراكز الاقتراع أبوابها فى مدينة "باليرمو" الإيطالية بعد مرور ساعات على بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية، بسبب تأخير تسليم بطاقات الاقتراع الصحيحة.

وقال بيترو - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية - إن مثل هذه التأخيرات والأخطاء غير مقبولة، معربا عن أمله فى ألا تثبط هذه المشكلة الناخبين عن التصويت.



أوراق الاقتراع

وتعين على سلطات "باليرمو" الليلة الماضية إعادة طبع نحو 200 ألف بطاقة اقتراع بدلا من الأخرى الخاطئة التى تم تسليمها؛ مما أدى إلى تأخر فتح بعض مراكز الاقتراع .. فيما اشتكى الناخبون فى العاصمة روما من أن بطاقات الاقتراع كانت معقدة إلى درجة يصعب فهمها.

تجدر الإشارة إلى أن الناخبين فى إيطاليا توجهوا صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية التى تشهدها البلاد، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين فى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلى لإيطاليا.

وصوت عدد من السياسيين الإيطاليين فى الانتخابات الإيطالية المقررة اليوم الأحد، وأدلى رئيس الوزراء باولو جنتيلونى بصوته فى بيلو ألبيرتيلى فى فيا مانين، بينما نشرت لورا بولدرينى، الرئيسة المنتهية ولايتها للبرلمان الإيطالى صورة لها على تويتر، وهى تدلى بصوتها.



الانتخابات البرلمانية فى إيطاليا

ووفقا لصحيفة "روما توداى" الإيطالية فإن بيترو جرواسو، الرئيس السابق لمجلس الشيوخ الإيطالى، أدلى بصوته فى مدرسة مونيسيبيو الثامن فى روما، وصوت رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا فى القسم 535 من مدرسة جيوفانى الثالث فى العسورن فى حى ليبرتا فى باليرمو.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه وصلت عدد من الشكاوى حيث وجد أكثر من 55 ألف نسخة مكررة من بطاقات الانتخاب للمواطنين.



الرموز الانتخابية



أوراق الاقتراع



جانب من الانتخابات