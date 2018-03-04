صمت انتخابى يإيطاليا للاقتراع فى الانتخابات التشريعية







(أ ف ب)

ساد صمت انتخابى السبت فى إيطاليا عشية انتخابات تشريعية يتوقع أن تعطى زخما جديدا للأحزاب الشعبوية واليمين المتطرف وقد تؤدى الى انتخاب برلمان من دون غالبية محددة.

بعد حملة انتخابية استمرت شهرين وهيمنت عليها مسائل مرتبطة بالهجرة والأمن والانتعاش الاقتصادي، يُمنع الادلاء بتصريحات فى الإعلام حتى إغلاق مراكز الاقتراع الأحد عند الساعة 23,00 (22,00 ت ج)، ومن المتوقع تسجيل نسبة امتناع عن المشاركة غير مسبوقة.