صبط محتال يسرق حسابات المواطنين على "فيس بوك" ويعيدها مقابل أموال بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

تمكنت مديرية أمن المنوفية، برئاسة اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، من القبض على أحد الأشخاص يحتال على المواطنين بسرقة حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ثم يعاود الاتصال بهم لإعادتها مقابل مبلغ مالى.

وتمكن ضباط مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات بفرع وسط الدلتا، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أشمون، من ضبط " ا ي ا " 23 سنة، وبحوزته هاتف محمول بداخله شريحتان يستخدمهما فى سرقة حسابات "فيس بوك"، والتواصل مع أصحابها والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل إعادة الحسابات لهم.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم والمضبوطات، وتم إخطار إدارة الأمن الوطنى بالمنوفية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9218 جنح مركز أشمون لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة، لمباشرة التحقيقات.