شاب يقفز من شرفة محطة المترو بفيصل للهرب بعد ضبط 94 قرصا مخدرا بحوزته

شاب يقفز من شرفة محطة المترو بفيصل للهرب بعد ضبط 94 قرصا مخدرا بحوزتهالأحد، 04 مارس 2018 06:31 م
مخدرات -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الخدمات الأمنية بمحطة فيصل لمترو الأنفاق من ضبط شاب أثناء تواجده بالمحطة وبتفتيشه وقائيا عثر بحوزته على 94 قرص لعقار الترامادول المدرج بجدول المواد المخدرة ومبلغ مالى 50 جنيه وهاتف محمول، وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية حياله غافل القوات وقفز من إحدى الشرفات بالدور الثانى بالمحطة، حيث تم ملاحقته وضبطه بمعرفة القوات .
واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبالكشف عنه، تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية جنح مركز شرطة بنى مزار "إيصال أمانة " حصر غيابى بالحبس لمدة 6 شهور، وبالعرض على اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.
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