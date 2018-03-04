سليم الجبورى يؤكد لأمير الكويت حرص العراق على توثيق علاقاته العربية







كتب - أحمد جمعة

التقى رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى، اليوم الأحد، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والارتقاء بها بما يضمن مصالح البلدين,

وقال المكتب الإعلامى لرئيس مجلس النواب العراقى فى بيان صحفى - حصل اليوم السابع على نسخة منه - إنه تمت مناقشة أبرز التطورات السياسية والأمنية فى العراق والمنطقة، والجهود العربية والدولية لدعم الاستقرار فى المناطق المحررة والعمل على إعمارها وإعادة العوائل النازحة اليها.

وأكد الجبورى رغبة العراق الجادة بالانفتاح على أشقائه العرب وتوثيق علاقته مع الجميع وبما يخدم المصالح المشتركة، مضيفا "نتطلع لبدء صفحة جديدة مع محيطنا العربى، وأن يكون للدول الشقيقة دور فى إعادة تأهيل مدننا المتضررة جراء الإرهاب، وإزالة كل العوائق التى تعترض عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة".

وأشار رئيس مجلس النواب العراقى إلى ان البرلمان عمل جاهداً على تحقيق الاستقرار من خلال اقراره التشريعات والقوانين الداعمة لخدمة المواطن العراقي وبدون استثناء، مثمناً في الوقت ذاته دعم دولة الكويت حكومة وشعباً للعراق وعلى كافة المستويات لاسيما الملفين الإغاثى والإنساني المقدم للعوائل النازحة.

من جانبه جدد أمير دولة الكويت موقف بلاده الثابت في دعم العراق والوقوف الى جانبه في حربه ضد الارهاب، مؤكدا حرص الكويت المشاركة في اعمار المناطق المحررة وتقديم كل اشكال المساعدة وفي كافة المجالات.