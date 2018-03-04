سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة راكب لتهريب 40 هاتفا محمولا







كتب هانى عثمان

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب 40 هاتفا محمولا ماركة "أيفون" داخل "صديرى" يرتديه الراكب لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من السعودية .

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الخطوط السعودية رحلة رقم 313 القادمة من الرياض اشتبه مصطفي دوله رئيس القسم، فى أحد الركاب وبفحص جواز سفره تبين قدومه من دبى ترانزيت السعودية، تم تكليف صابر عبد الحميد رئيس القسم، وأشرف عبد الحميد مأمور الجمرك، بتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش أمتعته.

وأضافت المصادر، أنه بتفتيش أمتعته الراكب عثر على كمية كبيرة من الاغلفة البلاستيك الفارغة، وبعرض الأمر علي عصام انور مدير الجمرك، امر بتفتيش الراكب ذاتيا فعثر على 40 تليفون محمول ماركة ايفون داخل صديري يرتديه الراكب تحت ملابسه.

أمر محمد قناوى، مدير الجمرك بتحرير محضر للراكب رقم 7 لعام 2018 بعد العرض علي الدكتور إبراهيم عبداللطيف، مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب وحجز المضبوطات.