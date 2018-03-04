video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام البحر الأحمر يترأس اجتماع اللجنة العليا للنظافة وإدارة المخلفات

الأحد، 04 مارس 2018 02:37 م
سكرتير عام البحر الأحمر يترأس اجتماع اللجنة العليا للنظافة وإدارة المخلفات جانب من الاجتماع





البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

ترأس اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر،اليوم الأحد،اجتماع  أعضاء اللجنة العليا للنظافة والمخلفات .
 
تناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة بالنسبة لموقف النظافة بمدينة الغردقة، وطرح عدد من الحلول التى تساهم فى التخفيف من حدة المشكلة بالمدينة، وسبل إدارة المخلفات وتدويرها للحد من تأثيرها السلبى على البيئة .
 
حضر الاجتماع اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، وعدد من قيادات اللجنة المختصة بالنظافة وسبل إدارة المخلفات .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحر الأحمر: إنشاء محاور بـ20 مليون جنيه لتخفيف الكثافة المرورية

البحرالاحمر

اخبار المحافظات

سكرتير عام البحر الاحمر

سبل ادارة المخلفات

اللجنة العليا للنظافة

اخبار مصر



لا تفوتك
الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

صور.. إيقاف العمل بخزينة نادى الزمالك لليوم الثانى على التوالى

صور.. إيقاف العمل بخزينة نادى الزمالك لليوم الثانى على التوالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة