سكرتير عام البحر الأحمر يترأس اجتماع اللجنة العليا للنظافة وإدارة المخلفات

سكرتير عام البحر الأحمر يترأس اجتماع اللجنة العليا للنظافة وإدارة المخلفاتالأحد، 04 مارس 2018 02:37 م
جانب من الاجتماع
البحر الأحمر - عماد عرفة
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ترأس اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر،اليوم الأحد،اجتماع أعضاء اللجنة العليا للنظافة والمخلفات .
تناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة بالنسبة لموقف النظافة بمدينة الغردقة، وطرح عدد من الحلول التى تساهم فى التخفيف من حدة المشكلة بالمدينة، وسبل إدارة المخلفات وتدويرها للحد من تأثيرها السلبى على البيئة .
حضر الاجتماع اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، وعدد من قيادات اللجنة المختصة بالنظافة وسبل إدارة المخلفات .
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