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سفير مصر فى المجر يشارك بافتتاح الجناح المصرى بمعرض بودابست الدولى للسياحة

الأحد، 04 مارس 2018 10:24 ص
سفير مصر فى المجر يشارك بافتتاح الجناح المصرى بمعرض بودابست الدولى للسياحة وزير الخارجية سامح شكرى





كتب - أحمد جمعة
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شارك السفير محمود المغربى سفير مصر لدى المجر، فى افتتاح الجناح المصرى بمعرض بودابست الدولى للسياحة والذى بدأ فى الأول من مارس الجارى ويستمر حتى اليوم الأحد، وقد افتتح المعرض نائب عمدة بودابست وعمدة مدينة هيفيز السياحية التى ترتبط باتفاق توأمة مع مدينة شرم الشيخ.

 

وأشار السفير المصرى فى بيان، اليوم الأحد، إلى أن المعرض يعد الأهم فى شرق أوروبا من حيث التسويق السياحى وعقد الصفقات الخاصة بجذب السائحين، إذ يشارك فى الدورة التدريبية الحالية للمعرض حوالى 280 عارضا من 23 دولة، الأمر الذى يمكّن الشركات المصرية المشاركة من تسويق منتجها السياحى والترويج للمقاصد السياحية للسائح المجرى من خلال عروض مشجعة طوال العام.

 

فى ذات السياق، أشاد السفير محمود المغربى بما تحقق من طفرة فى أعداد السائحين المجريين إلى مصر بمعدل زيادة 138% عام 2017 مقارنة بسابقه، وهو ما يجعل العام الجارى عاما مبشرا لمزيد من جذب السياحة المجرية، خاصة وأن المواطن المجرى شغوف بالحضارة والتاريخ المصريين.

 

وأضاف سفير مصر لدي المجر أن السائح المجرى يحرص على الاستفادة مما تتيحه مصر من تنوع فى المنتج السياحى من خلال السياحة الثقافية أو السياحة الترفيهية، وما تقدمه السياحة فى مصر من مزايا تنافسية مقارنة بوجهات أخرى فى المنطقة.


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