سعوديون يشيدون بزيارة ولى عهد المملكة لمصر: تؤكد متانة العلاقات







كتبت مريم بدر الدين

رحب عدد كبير من المغردين السعوديين باختيار صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية، مصر فى أول جولاته الخارجية، مؤكدين أنها ذات دلالة استراتيجية هامة.

وأكد المغردون أن الاختيار يوضح حرص ولى العهد الشخصي، وحرص قيادة المملكة على تعزيز علاقات التشاور والتنسيق مع مصر، بما يحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهما، كما أن الزيارة تؤكد متانة ودفء العلاقات الثنائية المشتركة بين الرياض والقاهرة، اللتين تربطهما علاقات استراتيجية وتاريخية جيدة، لا يمكن -بحسب تأكيدات قيادة البلدين- أن يزعزعها أي كيان أو تحالف، حيث قنوات الاتصال المفتوحة والزيارات المتبادلة.



ترحيب سعودى

وكتب عبد الله العساف :"اختيار الأمير محمد بن سلمان لمصر لتكون أول محطة له في جولته العالمية بعد توليه ولاية العهد ذات دلائل إستراتيجية؛ فالرياض والقاهرة يشكلان قطبي التضامن العربى وجناحى أمنه واستقراره".



تغريدة اخرى

وكتب مغرد آخر:" جناحا الأمة فى قمة"، فيما كتب محمد على :" زيارة سمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان لجمهورية #مصر_العربية زيارة تاريخية لأرض الكنانة، حفظ الله البلدين حكومة وشعبا".



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وكتب عاشق الوطن :"الامير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يحل ضيفاً على مصر لمدة 3 أيام للقاء أخيه فخامة الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي .. هناك دولة صغيرة جداً جداً سيزيد نباحها اليوم #تنظيم_الحمدين قطر".