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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4-3-2018 والعملة السعودية تواصل الثبات

الأحد، 04 مارس 2018 01:53 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4-3-2018 والعملة السعودية تواصل الثبات الريال السعودى





كتبت- هبة حسام
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واصلت العملة السعودية ثباتها فى تعاملات أول أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد الموافق 4-3-2018، وعند سعر ختام تعاملات نهاية السبوع يوم الخميس الماضى، استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.68 جنيه للشراء، و4.70 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

 

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى اليوم، والذى جاء كالتالى:

 

سعر صرف الريال السعودى
سعر صرف الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 4.6907 جنيه للشراء

4.7177 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 4.68 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 4.66  جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 4.65 جنيه للشراء

4.70جنيه للبيع

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

مدير مكتب ولى العهد: زيارة محمد بن سلمان لمصر تأكيد لعمق العلاقات بين البلدين

 

وفى سياق آخر، أكد بدر العساكر مدير مكتب ولى العهد السعودى، أن زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية إلى مصر تأتى لتأكيد عمق العلاقات التى تربط العلاقات.

 

وكتب العساكر عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"فى زيارة سمو ولى العهد محمد بن سلمان لجمهورية مصر العربية تأكيد على عمق وقوة العلاقات التى تربط البلدين، وتعزيز لاستمرارها".

 

 

 

 


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