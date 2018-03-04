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سعر الدولار اليوم الأحد 4-3-2018 والعملة الأمريكية تواصل استقرارها

الأحد، 04 مارس 2018 11:43 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 4-3-2018 والعملة الأمريكية تواصل استقرارها الدولار الأمريكى





كتبت- هبة حسام
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سجل سعر الدولار اليوم الأحد 4-3-2018، أول أيام الأسبوع المصرفى، ثباتا عند سعر ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، يوم الخميس، حيث بلغ سعر الدولار فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 17.56 جنيه للشراء، و 17.66 جنيه للبيع، فيما سجل فى بنم مصر 17.55 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصر اليوم
 

استقر سعر الدولار اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع المصرفى، عند سعر ختام تعاملات نهاية الأسبوع يوم الخميس الماضى، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.572 جنيه للشراء، و 17.689 جنيه للبيع.

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.572 جنيه للشراء

 17.689 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.56 جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.56 جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.58  جنيه للشراء

17.68  جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

اليوم.. 2475 فرعا لـ4 بنوك تطرح "شهادة أمان المصريين" للعمالة المؤقتة
 

وعلى صعيد آخر، تبدأ 2475 فرعًا، تمثل شبكة فروع 4 بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى، اليوم الأحد، طرح شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بدون تحصيل أية رسوم أو مصاريف فتح حساب، وفى 5 شرائح للشهادة تبدأ من 500 جنيه إلى 2500 جنيه، بقيمة تعويض تصل إلى 250 ألف جنيه.

 

وقال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ، أنه لن يتم تحصيل أية رسوم أو مصاريف فتح حساب بشأن شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، والتى يبدأ طرحها اليوم  عن طريق 610 فروع تمثل شبكة فروع البنك على مستوى الجمهورية.


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