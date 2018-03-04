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سباق ماراثون للنساء فى السعودية للمرة الأولى

الأحد، 04 مارس 2018 07:03 م
سباق ماراثون للنساء فى السعودية للمرة الأولى مارثون _ صورة أرشيفية





الرياض (أ ف ب)
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نظمت السعودية للمرة الاولى سباق ماراثون للنساء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، فى وقت تحاول المملكة المحافظة دعم الرياضات والترفيه فى سعيها نحو الانفتاح.

وشاركت مئات النساء فى السباق الذى نظم السبت فى منطقة الاحساء فى شرق المملكة، وارتدت المشاركات العباءات السوداء والاحذية الرياضية.

وجاء السباق بعدما استضافت الرياض فى نهاية فبراير سباق ماراثون خصص للرجال فقط، ما أثار ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعى استنكارا لاستثناء النساء منه.

ومن المقرر ان تستضيف السلطات الرياضية فى المملكة سباق ماراثون آخر للنساء فى مدينة مكة فى إبريل المقبل، وتشهد السعودية منذ اشهر سلسلة من الفاعليات الرياضية والموسيقية والترفيهية غير المسبوقة، بينها اقامة حفلات لفرق ومغنين غربيين والسماح للنساء بحضور المباريات الرياضية فى الملاعب.

وتزامنت هذه الفاعليات مع خطوات أخرى تعبر عن انفتاح اجتماعى متسارع فى المملكة المحافظة، بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من يونيو المقبل، واعادة فتح دور السينما.

ويشكل قطاعا الترفيه والسياحة حجر الاساس فى "رؤية 2030"، الخطة الاقتصادية التى طرحها ولى العهد محمد بن سلمان فى 2016 والتى تهدف الى تنويع الاقتصاد بهدف وقف الارتهان التاريخى للنفط خصوصا مع انخفاض سعر الخام.

وكانت السعودية أعلنت فى 22 فبراير أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) فى قطاع الترفيه فى السنوات العشر المقبلة، على ان يتم جمع هذه الاموال من الحكومة والقطاع الخاص.

 


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