video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"سانا": التنظيمات الإرهابية تواصل احتجاز المدنيين فى الغوطة الشرقية

الأحد، 04 مارس 2018 01:19 م
"سانا": التنظيمات الإرهابية تواصل احتجاز المدنيين فى الغوطة الشرقية جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية





دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن التنظيمات الإرهابية منعت لليوم السادس على التوالى المدنيين المحاصرين فى الغوطة الشرقية من الخروج عبر الممر المحدد عبر مخيم الوافدين، بهدف اتخاذهم دروعا بشرية .

وأوضحت (الوكالة) أنه لم يخرج أى مدنى من الغوطة حتى الآن، بسبب منع التنظيمات الإرهابية المدنيين من الخروج واستهدافهم للممر بالقذائف والرصاص، مبينة أن سيارات الإسعاف وحافلات النقل ما تزال تنتظر فى مخيم الوافدين على طرف الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين تمهيدا لنقلهم إلى مركز الإقامة المؤقتة فى الدوير بريف دمشق المجهز مسبقا بكل الخدمات الأساسية من أماكن سكن وإطعام ومركز صحى وغيرها .

على الصعيد ذاته استعاد الجيش السورى، السيطرة على بلدة النشابية وعددًا من البلدات والقرى فى الغوطة الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأحد، أن وحدات من الجيش السورى سيطرت خلال الساعات القليلة الماضية على بلدة النشابية وقرى أوتايا وحزرما وحوش الصالحية وحوش الفضالية، إضافة إلى تل فرزات بعد أن كبدت التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

ولفتت الوكالة إلى انتشار مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم (جبهة النصرة) فى عدد من قرى وبلدات الغوطة وتحتجز المدنيين وتعتدى بالقذائف على الأحياء السكنية فى مدينة دمشق ومحيطها، حيث تنفذ وحدات من الجيش عملية عسكرية لاجتثاثها وإعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة.

فى سياق متصل، قالت الأمم المتحدة إن قافلة إغاثة من عدة منظمات لن تمضى فى طريقها إلى الغوطة الشرقية اليوم الأحد، كما كان مقررا.

وقال مسئول بالأمم المتحدة - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن " الأمم المتحدة والشركاء ما زالوا على استعداد لإيصال المساعدات المطلوبة إلى الغوطة بمجرد أن تسمح الظروف".

على جانب آخر أعلن المتحدث باسم مركز المصالحة الروسى فى سوريا الجنرال فلاديمير زولوتوخين اليوم أن مسلحى الغوطة الشرقية فرضوا حظر تجوال، ومنعوا اى تجمعات حاشدة للمدنيين، لمنعهم من عبور الممر الإنساني.

وقال زولوتوخين - بحسب ما نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - "المدنيون الذين يقومون بخرق قواعد المسلحين، يصبحون عرضة لعقوبات علنية" .


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء تهدئة جديدة لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية

رويترز: الأمم المتحدة تؤكد تصاعد العنف فى الغوطة الشرقية بسوريا

الأمم المتحدة: مستعدون لتوصيل المساعدات المطلوبة بشدة إلى الغوطة

الغوطه

المدنيين

سوريا

التنظيمت الارهابيه

اخبار العرب



لا تفوتك
الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

صور.. إيقاف العمل بخزينة نادى الزمالك لليوم الثانى على التوالى

صور.. إيقاف العمل بخزينة نادى الزمالك لليوم الثانى على التوالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة