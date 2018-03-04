زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدةالأحد، 04 مارس 2018 10:56 م
ريختر
رويترز
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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا بقوة ست درجات ضرب بابوا غينيا الجديدة اليوم الأحد (صباح الاثنين بالتوقيت المحلي) على عمق عشرة كيلومترات.
جاء الزلزال بعد أسبوع من وقوع آخر بقوة 7.5 درجة تسبب فى حدوث انهيارات أرضية وتدمير مبان وتوقف عمليات نفط وغاز، وأعلنت بابوا غينيا الجديدة حالة الطوارئ الأسبوع الماضى وشهدت بعض الهزات الارتدادية.
وقالت وكالات إن نحو 150 ألف شخص لا يزالون فى أمس الحاجة لإمدادات طارئة عقب ذلك الزلزال مع تضرر الطرق وحدوث انهيارات أرضية عرقلت توصيل المساعدات إلى المناطق المعزولة.
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