زحام مرورى بمحور الشهيد فى مدينة نصر بسبب انقلاب سيارة نقل

زحام مرورى بمحور الشهيد فى مدينة نصر بسبب انقلاب سيارة نقلالأحد، 04 مارس 2018 08:21 ص
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
ظهرت كثافات مرورية أعلى محور الشهيد بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بأطنان من اﻷرز، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجة من التجمع إلى مدينة نصر وانتقلت أوناش المرور لسحب السيارة من أسفل الكوبرى التى أدت إلى تكدس مرورى بالطريق.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور الشهيد بوجود سيارة محشورة أسفل الكوبرى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
إضافة تعليق
"السعودية فى عز شبابها".. الأمير محمد بن سلمان يمنح المملكة قبلة التغيير.. حارب الفساد وقاد حركة تطهير.. والنساء تكتسب فى عهده نظرة مختلفة واهتماما أكبر.. ويطور خطة الاستثمار.. ويطلق مشروع "نيوم" العابر للحدود
حملة موسى مصطفى تجهز لمؤتمرها 23 مارس الجارى.. وتعلن عن حضور 100 ألف مواطن.. المرشح الرئاسى:ملف العلاقات الخارجية له قدر كبير فى برنامجى.. منسق الحملة: تسليم توكيلات مندوبينا منتصف الشهر الجارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة