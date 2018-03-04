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زحام مرورى بمحور الشهيد فى مدينة نصر بسبب انقلاب سيارة نقل

الأحد، 04 مارس 2018 08:21 ص
زحام مرورى بمحور الشهيد فى مدينة نصر بسبب انقلاب سيارة نقل انقلاب سيارة - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية أعلى محور الشهيد بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بأطنان من اﻷرز، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجة من التجمع إلى مدينة نصر وانتقلت أوناش المرور لسحب السيارة من أسفل الكوبرى التى أدت إلى تكدس مرورى بالطريق. 
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور الشهيد بوجود سيارة محشورة أسفل الكوبرى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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