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رويترز: مهندس بحقل نفط يؤكد إغلاق حقل الشرارة النفطى الليبى

الأحد، 04 مارس 2018 03:23 م
رويترز: مهندس بحقل نفط يؤكد إغلاق حقل الشرارة النفطى الليبى حقل نفط





رويترز
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قال مهندس بحقل نفط اليوم الأحد، إن حقل الشرارة النفطى الليبى قد أُغلق، موضحا أن إمدادات الحقل الواقع جنوب البلاد لا تصل إلى ميناء الزاوية على البحر المتوسط مضيفا أن السبب غير واضح.

وكان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا قال إن الإنتاج فى حقل الشرارة النفطى العملاق استؤنف صباح اليوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام من إغلاقه على أيدى جماعات مسلحة.

وأشار مالك قطعة أرض فى منطقة الزنتان أبلغ رويترز، أنه أغلق صماما بخط أنابيب حقل الشرارة النفطى الليبى لأنه يلوث أرضه. 

وقال صنع الله لرويترز إن الحقل، الذى كان يضخ أكثر من 230 ألف برميل يوميا، استأنف العمل فى حوالى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى ، ولم يكشف أى تفاصيل بشأن كيفية الوصول إلى استئناف الإنتاج ، وأغلقت جماعات مسلحة حقل الشرارة فى وقت متأخر مساء يوم الأحد وقدمت سلسلة من المطالب تتعلق بالرواتب وأمور أخرى.

 

 


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