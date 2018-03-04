رويترز: الأمم المتحدة تؤكد تصاعد العنف فى الغوطة الشرقية بسوريا

رويترز

أفاد بيان للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن العنف فى الغوطة الشرقية تصاعد "والعقاب الجماعى للمدنيين غير مقبول"، حيث أوضحت سقوط قرابة 600 قتيل فى هجمات جوية وبرية على الغوطة الشرقية منذ 18 فبراير وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

وقال مسئول بالأمم المتحدة فى سوريا لرويترز إن قافلة إغاثة من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى لن تدخل الغوطة الشرقية السورية المحاصرة اليوم الأحد كما كان مقررا.

وتابع المسؤول "لن تتمكن القافلة المتجهة إلى الغوطة الشرقية من التحرك اليوم" مضيفا أن الأمم المتحدة وشركاءها فى مجال الإغاثة "ما زالوا على أهبة الاستعداد لتوصيل المساعدات المطلوبة بشدة بمجرد أن تسمح الظروف".

وكان من المقرر أن تتجه القافلة التي تضم نحو 40 شاحنة إلى بلدة دوما فى الجيب الذى تحاصره القوات الحكومية قرب دمشق.