رويترز: الأمم المتحدة تؤكد تصاعد العنف فى الغوطة الشرقية بسوريا

رويترز: الأمم المتحدة تؤكد تصاعد العنف فى الغوطة الشرقية بسورياالأحد، 04 مارس 2018 12:42 م
قصف سوريا - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
أفاد بيان للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن العنف فى الغوطة الشرقية تصاعد "والعقاب الجماعى للمدنيين غير مقبول"، حيث أوضحت سقوط قرابة 600 قتيل فى هجمات جوية وبرية على الغوطة الشرقية منذ 18 فبراير وإصابة أكثر من 2000 آخرين.
وقال مسئول بالأمم المتحدة فى سوريا لرويترز إن قافلة إغاثة من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى لن تدخل الغوطة الشرقية السورية المحاصرة اليوم الأحد كما كان مقررا.
وتابع المسؤول "لن تتمكن القافلة المتجهة إلى الغوطة الشرقية من التحرك اليوم" مضيفا أن الأمم المتحدة وشركاءها فى مجال الإغاثة "ما زالوا على أهبة الاستعداد لتوصيل المساعدات المطلوبة بشدة بمجرد أن تسمح الظروف".
وكان من المقرر أن تتجه القافلة التي تضم نحو 40 شاحنة إلى بلدة دوما فى الجيب الذى تحاصره القوات الحكومية قرب دمشق.
إضافة تعليق
تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية
سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة