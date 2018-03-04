روسيا اليوم: مقتل 12 من القوات المشاركة فى عملية غصن الزيتون بعفرين

روسيا اليوم: مقتل 12 من القوات المشاركة فى عملية غصن الزيتون بعفرينالأحد، 04 مارس 2018 01:24 م
القصف التركى على عفرين
دمشق (أ ش أ)
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أعلنت مصادر كردية اليوم الأحد، مقتل 12 عنصرا من الجيش التركى والفصائل السورية المشاركة فى عملية (غصن الزيتون) العسكرية، وذلك فى هجومين منفصلين قرب ناحية جنديرس جنوب غرب عفرين.
وقالت المصادر الكردية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية -" إن الهجوم الأول استهدف القوات التركية وأدى إلى مقتل 3 وإصابة 5 آخرين، فيما قتل 9 عناصر فى هجوم آخر، مشيرة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من القوات التركية الخاصة خلال المواجهات قرب بلدة راجو.
وكانت تقارير إخبارية أفادت بمقتل 36 عنصرا من القوات الشعبية الموالية لدمشق فى ضربات جوية لطائرات تركية على قرية كفر جنة بعفرين.
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