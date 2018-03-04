رئيس وزراء إيطاليا وزعماء الأحزاب يدلون بأصواتهم فى الانتخابات (صور)







كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

أدلى رئيس الوزراء الإيطالى باولو جنتيلونى، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات التشريعية التى انطلقت منذ الساعة السابعة صباح اليوم، وتنتهى فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، حيث توجه إلى مركز الاقتراع فى العاصمة الإيطالية روما.

وفى السياق ذاته، شهدت مراكز الاقتراع فى المدن الإيطالية المختلفة إقبالًا من السياسيين وزعماء الأحزاب الإيطاليين، إضافة إلى المسئولين الحاليين والسابقين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية، التى دعى الناخبون للمشاركة بها، وهى انتخابات نتائجها غير محسومة مع تصاعد اليمين، واليمين الشعبوى، وبعد دعوة سيلفيو برلوسكونى، لأداء دور كبير فى المشهد السياسى.

كما أدلى زعيم حركة 5 نجوم اليمنية المتطرقة، لويجى دى مايو، بصوته فى مركز الاقتراع فى بوميجليانو داركو، بالقرب من نابولى، وعقب الانتهاء من الإدلاء بصوته أدلى بتصريحات صحفية، والتقط صورًا تذكارية مع الناخبين، وفى المقابل شهدت مراكز الاقتراع إقبالًا كبيرًا من الناخبين الذين يخارون 630 نائباً و315 عضواً فى مجلس الشيوخ، ونظراً لتعقيد النظام الانتخابى الجديد، سيتعين الانتظار حتى وقت متأخر لمعرفة تشكيلة البرلمان المقبل.

إلى جانب المشاركين بأصواتهم سالفى الذكر، شارك أيضًا كلًا من رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب الديمقراطى، ماتيو رينزى، الذى أدلى بصوته فى مركز الاقتراع فى فلورنسا، وكذلك أدلى سيلفيو بيرلوسكونى، زعيم حزب اليسار الإيطالى "فورزا إيطاليا"، بصوته فى مركز الاقتراع فى ميلانو، هذا إلى جانب فرانشيسكا باسكال، صديقة سيلفيو برلوسكونى، زعيم فورزا ايطاليا، التى أدلت بصوتها صباح اليوم.



































































