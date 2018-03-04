video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء إيطاليا وزعماء الأحزاب يدلون بأصواتهم فى الانتخابات (صور)

الأحد، 04 مارس 2018 02:37 م
رئيس وزراء إيطاليا وزعماء الأحزاب يدلون بأصواتهم فى الانتخابات (صور) رئيس الوزراء الإيطالى يدلى بصوته





كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
إضافة تعليق

أدلى رئيس الوزراء الإيطالى باولو جنتيلونى، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات التشريعية التى انطلقت منذ الساعة السابعة صباح اليوم، وتنتهى فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، حيث توجه إلى مركز الاقتراع فى العاصمة الإيطالية روما.

وفى السياق ذاته، شهدت مراكز الاقتراع فى المدن الإيطالية المختلفة إقبالًا من السياسيين وزعماء الأحزاب الإيطاليين، إضافة إلى المسئولين الحاليين والسابقين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية، التى دعى الناخبون للمشاركة بها، وهى انتخابات نتائجها غير محسومة مع تصاعد اليمين، واليمين الشعبوى، وبعد دعوة سيلفيو برلوسكونى، لأداء دور كبير فى المشهد السياسى.

كما أدلى زعيم حركة 5 نجوم اليمنية المتطرقة، لويجى دى مايو، بصوته فى مركز الاقتراع فى بوميجليانو داركو، بالقرب من نابولى، وعقب الانتهاء من الإدلاء بصوته أدلى بتصريحات صحفية، والتقط صورًا تذكارية مع الناخبين، وفى المقابل شهدت مراكز الاقتراع إقبالًا كبيرًا من الناخبين الذين يخارون 630 نائباً و315 عضواً فى مجلس الشيوخ، ونظراً لتعقيد النظام الانتخابى الجديد، سيتعين الانتظار حتى وقت متأخر لمعرفة تشكيلة البرلمان المقبل.

إلى جانب المشاركين بأصواتهم سالفى الذكر، شارك أيضًا كلًا من رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب الديمقراطى، ماتيو رينزى، الذى أدلى بصوته فى مركز الاقتراع فى فلورنسا، وكذلك أدلى سيلفيو بيرلوسكونى، زعيم حزب اليسار الإيطالى "فورزا إيطاليا"، بصوته فى مركز الاقتراع فى ميلانو، هذا إلى جانب فرانشيسكا باسكال، صديقة سيلفيو برلوسكونى، زعيم فورزا ايطاليا، التى أدلت بصوتها صباح اليوم.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية فى إيطاليا

إيطاليا.. عقبة جديدة أمام الاتحاد الأوروبى.. هل تنجو الكتلة الأوروبية للمرة الثالثة؟.. الأوروبيون يترقبون الانتخابات الإيطالية وسط تكرار القلق الذى سادهم فى انتخابات فرنسا وألمانيا.. وروسيا تثير مخاوف جديدة

الغموض يخيم على انتخابات إيطاليا بسبب القانون الجديد

اخبار عالمية

رئيس الوزراء الايطالى

الانتخابات التشريعية الايطالية

الحكومة الايطالية

اخبار العالم

اخبار ايطاليا



لا تفوتك
الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

الأرصاد: موجة حارة ورياح محملة برمال تضرب البلاد حتى الخميس القادم

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

وزير النقل من البرلمان: كل القطارات هتكون VIP وسندخل عصر الخطوط السريعة

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

تفاصيل زيارة ولى العهد السعودى لوطنه الثانى مصر.. تؤكد عمق العلاقات وفشل مساعى بث الفتنة بين البلدين.. القضية الفلسطينية والخطر الإيرانى ومكافحة الإرهاب والأمن القومى العربى على رأس المباحثات الثنائية

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

سماسرة الموت يفضحون لعبة " الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك".. طالب الثانوية لوالديه: "دمكم مباح" ووالده: "دعيت عليه فى صلاة الفجر"

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا للشهر الثانى على التوالى

صور.. إيقاف العمل بخزينة نادى الزمالك لليوم الثانى على التوالى

صور.. إيقاف العمل بخزينة نادى الزمالك لليوم الثانى على التوالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة