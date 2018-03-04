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الأحد، 04 مارس 2018 05:02 م
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رئيس كوريا الجنوبية يدعم حركة "مى تو" ويتعهد بالقضاء على العنف الجنسى

الأحد، 04 مارس 2018 02:57 م
رئيس كوريا الجنوبية يدعم حركة "مى تو" ويتعهد بالقضاء على العنف الجنسى رئيس كوريا الجنوبية مون جاى ان





سول(أ ش أ)
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جدد الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن، اليوم الأحد، دعمه لحركة (مى تو)، وتعهد بالقضاء على العنف الجنسى والتمييز القائم على النوع.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن مون أرسل رسالة لمراسم احتفال فى وسط سول بمناسبة اليوم العالمى للمرأة فى 8 مارس، سلطت الضوء على الحملة المتصاعدة ضد الانتهاكات الجنسية فى المجتمع الكورى الذى يسيطر عليه الذكور بشدة.

وقال الرئيس الكورى - فى رسالته - إن المجتمع الكورى يتغير بشكل حاسم فى ظل حركة (مى تو) التى ستقود كوريا لمجتمع تتحقق فيه المساواة بين الجنسين، والحفاظ على حقوق المرأة واحترام كرامة الناس جميعا..لافتا إلى أن أعمال العنف الجنسى تشكل جرائم خطيرة تهدد الديمقراطية، والمجتمع الكورى الجنوبي، وتعهد بتكثيف الجهود للقضاء على الاعتداء والتمييز الجنسى.

وتجمع مئات النشطاء والمواطنين الكوريين الجنوبيين لحضور احتفال يوم المرأة فى وسط سول،وارتدى الكثير منهم اللون الأسود وحملوا لافتات تحمل شعارات تشير إلى انضمامهم لحركة "مى تو".

وأصدرت جمعية المرأة الكورية المتحدة المنظمة لهذا الحدث بيانا يدعو النساء إلى الاتحاد، ويدعو الحكومة الكورية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالجرائم الجنسية، وقالت " لقد حان الوقت لترد الدولة على نداءات هؤلاء النساء".

 


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