رئيس سلوفاكيا يسعى للتشاور مع الأحزاب وسط أنباء عن تشكيل حكومة جديدة







أ ش أ

قال رئيس سلوفاكيا "أندريه كيسكا" اليوم الأحد،بأنه سيسعى للتحاور مع الأحزاب السياسية وأنه قد يتم تشكيل حكومة جديدة أو إجراء انتخابات مبكرة؛ لاستعادة ثقة الشعب بعد قضية مقتل الصحفى التى هزت البلاد .

وذكرت فضائية (يورو نيوز) الأوروبية،أن الآلاف تظاهروا بالعاصمة براتيسلافا ومدن آخرى، يوم الجمعة الماضى، احتجاجا على مقتل الصحفى "جان كوسياك" .



وكان قد عثر على جثمانى، الصحفى جان كوسياك (27 عاما)،وصديقته مارتينا كوسنيروفا، مساء الأحد الماضى، فى منزل ببلدة (فيلكا ماكا) الواقعة شرق العاصمة براتيسلافا، علما بأن الموضوع الصحفى الأخير غير المكتمل لـ "كوسياك" كان بشأن الأنشطة التى تقوم بها جماعة المافيا الإيطالية (ندرانجيتا) فى سلوفاكيا.